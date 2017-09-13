Yeşilyurt İlçesinde yaşayan yetim ve öksüz çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın talimatıyla başlatılan ve bugüne kadar 700’e yakın çocuğun isteğinin yerine getirilmesini sağlayan ‘Keşke Bütün Çocuklar Mutlu Olsa’ projesi, AK Parti Yerel Yönetimler Proje yarışmasında sosyal proje alanında ödül almaya hak kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezinde Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarıyla düzenlenen toplantıya katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ödül töreni sırasında tokalaştığı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı tebrik edip kutlarken, çalışmalarında başarılar diledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, toplantı sonunda ‘ Keşke Bütün Çocuklar Mutlu Olsa’ afişlerinin olduğu bölümü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a proje hakkında detaylı bilgiler aktardı.

Polat, “ Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirilmelerinin onurunu yaşadıklarını söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren Yeşilyurt İlçesindeki sosyal sorumluluk hizmetlerine ayrıcalık tanıdıklarını ifade eden Belediye Başkanı Polat, “ İlçemizde yaşayan yetim ve öksüz çocuklarımızın isteklerini yerine getirmek adına başlattığımız ‘ Keşke’ projemiz, AK Parti Yerel Yönetimler Proje yarışmasında ödül almaya hak kazandı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara’da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonunda ödülümüzü şahsıma takdim etti. Böylesine anlamlı ve kıymetli bir ödülü Cumhurbaşkanımızın elinden almak bizim adımıza onur ve şereftir. Yeşilyurt İlçesini bütün alanlarda daha ileri noktaya ulaştırmak için Başkan Yardımcılarımız, Birim Müdürlerimiz ve personellerimizle birlikte sürdürdüğümüz hizmetlerimizin AK Partimizin Kurucu Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız tarafından ödüle layık görülmesi bizim adımıza gurur vesilesidir. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve AK Parti Genel Merkezine hizmetlerimizi ödüllendirdikleri için Yeşilyurt halkı adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Aldığımız bu ödül Malatya ve Yeşilyurt’a hayırlı uğurlu olsun” dedi.