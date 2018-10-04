Cumhurbaşkanı talimatı verdi Yeşilyurt Belediyesi denetimleri artırdı

Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşler Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘stokçulara ve zam fırsatçılarına geçit vermeyin' talimatının ardından ilçe genelindeki denetimlerini sıklaştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zam fırsatçılarına geçit verilmeyecek açıklamasından sonra Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşler Müdürlüğü ekipleri, pazar yerleri ve marketlerde zam fırsatçılığına imkan vermemek için denetimlerini sıklaştırdı. Türkiye'de yaşanan ekonomi sorunu ve dolar artışını fırsata çeviren bazı işletmeleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan denetimlerde ekipler ilk olarak ürünlere gelişi güzel fiyat verilip verilmediğini denetledi. Tüm ürünleri A'dan Z'ye inceleyen ekipler, aldıkları ürünleri marketin kasasına götürerek fiyat karşılaştırması yaptı. Marketteki ürünler ile listedeki ürünlerin fiyatlarını karşılaştıran Yeşilyurt Belediye Zabıta İşler Müdürlüğü, öncelikle tüketimi yoğun olan ürünlerden başlarken, firmaların geriye dönük üç aylık fiyat değişimleri, tedarikçiden veya üreticiden alış fiyatları ve tüketicilere satış fiyatlarını titiz bir şekilde inceledi. Yeşilyurt'ta zam fırsatçılığı yapmak isteyenlere geçit vermeyeceklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cumhurbaşkanımızın talimatı bizim için emirdir, yüksek fiyattan ürün satmaya çalışan işyerlerine asla müsaade etmeyeceğiz. Zabıta İşler Müdürlüğümüze gereken talimatı verdim, denetimler artırıldı” ifadelerini kullandı.

Kur artışını bahane ederek stokçuluk yapan ve fahiş fiyatlarla ürün satmaya çalışanlara göz açtırmayacaklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Türkiye'nin büyümesi adına son yıllarda atılan ciddi adımları engellemek adına başlatılan ekonomik saldırıları fırsat bilerek vatandaşlarımıza yüksek fiyattan ürün satmaya çalışanlara karşı gereken önlemleri alıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sonrasında ilçe genelindeki bütün bakkallar, marketler ve manavlarda denetimlerimizi artırdık. Zabıta İşler Müdürlüğümüze bu konuda kesin talimatı verdim, asla taviz yok, kimseye göz açtırmayacağız. Ekiplerimiz denetimler sırasında ürünlerin fiyat kontrolü, yerli malı logolu ürün, gramaj ve etiket ile kasa arasında fark olup olmadığını inceliyorlar. İlçemizdeki denetim çalışmaları aralıksız devam edecektir” şeklinde konuştu.

Vatandaşlara bu konuda çağrıda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Hemşehrilerimizden isteğimiz, farklı fiyat uygulaması veya gramaj açısından kuşkulandıkları durumları 444 8 910 nolu Çağrı Merkezimiz aracılığıyla Zabıta İşler Müdürlüğümüze mutlaka bildirsinler. Bunun yanı sıra hizmete sunduğumuz ‘Çek-Gönder' mobil uygulamamız üzerinden de bize şikayetlerini kolay ve hızlı bir şekilde ulaştırabilirler. Hemşehrilerimizden gelen ihbarları anında değerlendirerek, yasaların bize verdiği yetkileri sonuna kadar kullanacağız. Duyarlı vatandaşlarımızın destekleriyle ilçemizde bu tür sıkıntıların yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımız yeter ki bu tür durumları bize bildirsin, biz anında denetime gider, kanunlar çerçevesinde ne gerekiyorsa yaparız” diye konuştu.