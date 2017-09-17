Türkiye’deki AK Parti’li Belediyelerin istihdam ve sosyal projeleriyle katıldıkları Yerel Yönetimler Proje Yarışmasında 884 Belediye arasında ilk 20’ye girerek ödüle layık görülen ’Keşke’ Projesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ziyaretçi akınına uğradı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetimi, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları, kurum ve kuruluş müdürleri ve vatandaşlar ziyaret gerçekleştirerek aldığı ödülden dolayı Polat’ı tebrik etti. İlk olarak AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Başkan Polat’ı makamında ziyaret ederek tebrik etti. AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Yeşilyurt Belediyesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görülmesinin onurunu yaşadıklarını ifade ederek, projenin uygulanması aşamasında emek sarf eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile Başkan yardımcıları ve birim müdürlerine teşekkürlerini sundu. Başkan Hacı Uğur Polat’ı daha sonra Malatya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Ömer Derin, beraberindeki heyetle birlikte ziyaret ederek aldığı ödülden dolayı Polat’ı kutladı. Derin, burada yaptığı konuşmada, “Yetim ve öksüz çocuklarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmek çok ulvi ve anlamlıdır. Yeşilyurt Belediye Başkanımızın bu konulardaki hassasiyetini yakından biliyoruz. Başkanımız şehrin ruhunu çok iyi okuyan ve buna göre hizmet üreten bir hizmet anlayışına sahiptir. Bizim de takdir ettiğimiz ve çeşitli platformlarda örnek olarak gösterdiğimiz ‘Keşke’ projesinden dolayı Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’ı ödüle layık gören AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yurt içi ve yurt dışı yardım kampanyalarında Yeşilyurt Belediyesi ile ortaklaşa çalışmalar gerçekleştiren İyilik Derneği Malatya Şube yöneticileri de Başkan Polat’ı ziyaret ederek, ödülün anlamlı ve kıymetli olduğunu ifade etti. Başkan Polat’ı ziyaret edenlerden Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren de, başarıların devamını diledi. Son olarak Esenlik Şirketi Genel Müdürü Hulusi Boyraz, ziyaret ettiği Başkan Polat’ı ödül nedeniyle kutladı. Boyraz, “Başkanımız bu ödülü sonuna kadar hak etmiştir. ‘Keşke’ projesi her yönüyle anlamlı ve güzel bir projedir. Başkanımızın insan odaklı hizmetlerinin Cumhurbaşkanımız tarafından ödüllendirilmesi hepimizi ziyadesiyle sevindirmiştir” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, ziyaretçilere teşekkür ederek, "Keşke" projesinin önemine değindi. 2015 yılında başlanan proje ile bugüne kadar 700’e yakın çocuğun isteklerini yerine getirdiklerini anlatan Polat, “AK Parti Genel Merkezimiz, Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımızın değerlendirmeleri sonucunda 800’e yakın AK Parti’li Belediye arasında ‘Keşke’ projesiyle ödüle layık görülmek bizim adımıza tarif edilemez bir mutluluk oldu. Ödülü de İslam Ümmetinin, mazlum coğrafyanın, bölgemizin ve ülkemizin lideri Cumhurbaşkanımızın elinden almak ayrı bir onur ve şereftir. Bu aldığımız ödül hepimizin ortak başarısıdır, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edersek daha nice başarılara hep birlikte imza atarız. Yeter ki dayanışma içerisinde olalım ve başarılarımızı çoğaltmak adına hep birlikte el ele omuz omuza hareket edelim” diye konuştu.