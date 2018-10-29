Cumhuriyet Bayramı konserine yoğun ilgi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Battalgazi Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından bir konser verildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Battalgazi Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından Şemsiye Sokak'ta düzenlenen konsere Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhuriyetin önemine dikkat çekerek, "Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. 95'ici yıl dönümü icra ettiğimiz Cumhuriyet Bayramı, milli kurtuluş savaşımızın sonucunda milletimizin bağımsız olarak taçlandırılmasının ifadesidir. Bu coğrafya pahalı bir coğrafya. Dünde pahalıydı, bugünde pahalı, yarında pahalı bir coğrafya. Bu coğrafyanın bedelini ve yükünü taşımak ağırdır, onun için bu coğrafyada yaşamanın bedelini her zaman ödedik. Dün ödedik, bugün ödüyoruz ve yarında ödemeye hazırız. Bu ülke bize ilelebet payidar kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet bağımsız ve hür olarak yaşamaya devam edecektir. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiş ve dünyaya denmiş ki 'Türk Devleti, Türk milleti devletsiz yaşayamaz' 16 büyük imparatorluk kurmuşuz tarihte. İnşallah bu devletimizi ebed müddet devam ettireceğiz. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin kıymetini iyi bilmemiz lazım. Dün Cumhurbaşkanımızda Recep Tayyip Erdoğan, mesajında, "Bu Coğrafya pahalı ve bu coğrafyada ebed müddet biz buradayız" şeklinde konuştu.

Şer güçlerin nifak tohumu ekmeye devam ettiğini belirten Başkan Gürkan, “Bugün şer güçler her zaman olduğu gibi etrafımızda, şer güçler nifak tohumları ekmeye çalışıyor. Milletimizin birliğini, beraberliğini, dirliğini ve düzenini bozmaya çalışıyor. Biz bunlara dün prim vermediğimiz gibi, bugünde prim vermeyeceğiz, yarında prim vermeyeceğiz. Ordumuz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sınırlarımızda nöbette, hafif kımıldayan olursa kafasına anında çöküyor. Dolayısıyla bizler bu coğrafyada birliğimizi ve beraberliğimizi bozmadığımız müddetçe, birbirimizi sevdiğimiz müddetçe, birbirimize saygı gösterdiğimiz müddetçe, bu memlekete kimse olumsuz düşünemez, düşündüğü zamanda bin kez hesap yapmak zorundadır. 15 Temmuz'da bunu yapmaya çalışanlar bedelini ağır ödediler. PKK, PYD, DKPC hangi terör örgütü olursa olsun, kim bu memleketin birliğine beraberliğine musallat olursa, bedelini ağır ödedi, bugünde ödediler, bugünde ödüyorlar, yarında ödemeye devam edeceklerdir. Ben tekrar Cumhuriyet Bayramı'nın Türk Bayrağının olduğu bir yerde, 95'inci yıl dönümünü birlikte, sevinç ve coşku içerisinde kutlamanın mutluluğunu sizlerle kutlamanın hazını yaşıyorum” diye konuştu.

Başkan Gürkan'ın konuşmasının ardından Battalgazi Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından bir konser verildi. Konsere, alanda bulunan vatandaşlar da eşlik etti.