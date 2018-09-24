‘Cumhuriyet'in ilk kuşakları' çekimi Malatya'da yapıldı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ile TRT'nin 35 ilde ortaklaşa yürüttüğü, “Cumhuriyet'in toplumsal hafızası, Cumhuriyet'in ilk kuşakları” projesi kapsamında Malatya'da gerçekleştirilen çekimler tamamlandı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş'un öncülüğünde, Öğretim Görevlisi Gazi Doğan'ın koordinatörlüğü ile yürütülen proje kapsamında Malatya'da Cumhuriyetin ilk kuşaklarından 5 kişiyle röportaj gerçekleştirildi.

Heyet, Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman'ın rehberliğinde eski Belediye Başkanı Rahmetli Hamit Fendoğlu'nun eşi Mukaddes Fendoğlu ve Adnan Fendoğlu, eski Belediye Başkanlarımızdan Naci Şavata, Darende'nin eski belediye başkanlarından Abdullah Karakurt, İşadamları Necdet Narin ve Affan Aksoğan'ı ziyaret ettiler.

Proje bitiminde, yapılan röportajların Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından bilimsel bir yayın haline getirileceği de bildirildi.

Yapılan çalışma hakkında bilgiler veren Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, “Bundan yaklaşık 3 ay önce aynı zamanda hemşehrimiz olan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gazi Doğan Bey ile yaptığımız görüşmeler neticesinde proje kapsamında Malatya'dan 5 kişi ile görüşmek istedikleri belirttiler. Biz de gönüllü bir şekilde gelen heyete yardımcı olduk. Bu projenin temel hedefi, Cumhuriyetin ilk dönemine şahitlik etmiş insanlarımızın anılarından, yaşadıklarından yola çıkarak tarihimize bir not düşmektir. Yapılan röportajlarda gerçekten değerli veriler elde edildi. Malatya olarak gelen heyete müteşekkiriz.” ifadelerini kullandı.