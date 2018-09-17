Dağcılar Malatya'yı gezdi

Türkiye'nin farklı illerinden gelen yaklaşık 20 dağcı, Malatya ve ilçelerini ziyaret etti.

Anadolu Dağcılık Kulübünün Malatyalı üyesi Serpil Duzcu Oral'ın organizesinde Malatya'ya gelen kulüp üyeleri ilk önce Malatya Sanat Sokağını gezdi. Ardından 5 bin yıllık tarihe ışık tutan Arslantepe'yi ziyaret eden kulüp üyelerine, Malatya'da 5 bin yıl önce kurulan ilk devletin yerleşik bulunduğu Arslantepe hakkında detaylı bilgiler verildi. Kulüp üyeleri aynı günün akşamında ise Gündüzbey'de bulunan bir restoranda yöreye ait lezzetleri tatma fırsatı buldu. Arapgir ilçesine giden dağcılar, kanyonunda bir yürüyüş yaparak, bölgedeki tarihi konakları gezdi. Akşam tarihi Millet Handa kalan Dağcılık üyeleri burada düzenlenen eğlence programında doyasıya eğlendiler.

Malatya gezisinin son derece iyi geçtiğini kaydeden Anadolu Dağcılık Kulübü gezi organizetörü Serpil Duzcıu Oral, “Güzel bir gezi oldu, Malatya'nın tarihini inceledik, Arapgir'i gördük. Geziye katılan arkadaşlarımız son derece memnun olduklarını ifade ettiler. Yeniden gelmek için söz aldık” diye konuştu.