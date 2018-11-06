Daha temiz bir Malatya için pedal çevirdiler

Malatya'da bisiklet severler daha temiz bir Malatya için pedal çevirdi.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliğinin 2018 yılı lokomotif projesi olan “Kendine ve Kentine Sahip Çık” projesinin ‘Çevreni Temiz Tut' temasını uygulanır kılmak, doğanın insana emanet olduğunu ve bunun korunması gerektiğini hatırlatmak amacıyla Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği ve Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği işbirliğinde bisiklet severler Beylerderesinden başlayıp Şahnahan'da sona eren temizlik etkinliği gerçekleştirdi.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Kent Konseyi olarak sağlık ve spora yönelik çalışmalara önem verdiklerini belirterek “ Bugün Kendine ve Kentine Saygı Duy projesi kapsamında 'Çevreni Temiz Tut' teması altında, Beylerderesi'nin içerisinde yer alan vadiden başlayıp Şahnahan'a kadar pedal çevirerek ulaşım gerçekleştirdik. Burada temizlik yapıp, vatandaşlarımızın yürüyüş yapacakları alanı temiz kılmak, buranın kullanılabilecek alan olduğunu belirtmek ve yeşil alanı değerlendirmeleri için dikkat çekmek için çevre temizliği yaptık” şeklinde konuştu.

Malatya'nın hepimize ait olduğunu ve daha yaşanabilir bir Malatya'nın oluşması için Kent Konseyi olarak çalışmalara aralıksız devam edeceklerini belirten Çobanoğlu, katılım sağlayan bisiklet severlere teşekkür etti.

Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Dernek Başkanı Mustafa Ekici, “Ortak amacımız gelecek nesillere güzel bir çevre, temiz bir doğa bırakmak. Bu amaçla Malatya'ya çok yakın olan doğasıyla muhteşem bir ortama sahip Beylerderesi Viyadüğüne geldik. Çevre temizliği konusunda farkındalık uyandırmak amacıyla düzenlediğimiz bu programa katkı veren Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu'na teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bisiklet severler doğaya önem verilmesi gerektiğini, yapılan temizlik çalışmasının bir günle sınırlı olmamasını belirterek ve Malatya halkının temiz bir çevre için gerekli özeni göstermesi gerektiğini ifade ettiler.