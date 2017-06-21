Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinden iftar yemeği

Birlik binasındaki iftar programına, İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Tursun, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü Mustafa Altunok, TKDK Müdürü Murat Tunç, Battalgazi Tarım Meslek Lisesi Müdürü Şükrü Doğan, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılınç, Veteriner Odası Başkanı Ertuğrul Özdemir, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Orhan Gündüz, oda, birlik ve dernek başkanları, il müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürleri, bazı kurum ve kuruluş temsilcileri, birlik yönetim ve denetim kurulu üyeleri birlik yetiştiricileri bazı ilçe temsilcileri ve birlik teknik çalışanları katıldı.

İftarda bir selamlama konuşması yapan, İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Tursun, iftardan dolayı Başkan Akın’a teşekkür ederek, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve aynı zamanda Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın ise, konuşmasına iftar programına katılanlara teşekkür ederek başladı.

İftar sofralarının birlik ve beraberliğe kakı sağladığını kaydeden Başkan Akın, istişare etmenin de önemine değinerek, “Bu anlamda biz buradan sadece dernek ve birlik başkanlarına değil bütün yerel yöneticilere sesleniyoruz, sahaya inin o yetiştiricilerin bire bir elini sıkın ve onları ziyaret edin” dedi.

Konuşmasında hayvancılığın önemine ve sorunlarına da değinen Akın, Kadir Gecesini kutlayarak Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

İftardan sonra ise birlik binası toplantı salonunda istişare toplantısı yapıldı. 2 saat süren toplantıda, hayvancılığın sorunları, kayısı ve tarımın problemleri masaya yatırıldı.