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Danijel Aleksic atıyor Evkur Yeni Malatyaspor kazanıyor

Evkur Yeni Malatyaspor’da sezon başında İsviçre’nin ST Gallen takımından transfer edilen 27 yaşındaki Danijel Aleksic, attığı gollerle takımını sırtlayan isim oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor'da sezon başında İsviçre'nin ST Gallen takımından transfer edilen 27 yaşındaki Danijel Aleksic, attığı gollerle takımını sırtlayan isim oldu.


Ligde gol bölgesinde kısır bir sezon geçiren Malatya temsilcisinde en büyük gol umudu Khalid Boutaib henüz golle tanışamazken, Sırp Aleksic ise 6 haftalık bölümde takımı adına 3 gol kaydetti. Orta saha ve forvet pozisyonlarında görev yapan Aleksic, ligde oynanan son Çaykur Rizespor müsabakasında da takımına 3 puanı getiren gole imza attı. Sergilediği performansla Erol Bulut'un vazgeçilmezleri arasına girmeyi başaran Aleksic, Göztepe, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor ağlarını sarsarak alınan 6 puana direkt katkı yaptı.


Golcü futbolcu Aleksic golcü özelliğinin yanında çalışkanlığıyla da hocalarını memnun ediyor. Sarı-kırmızılı kulüpten edinilen bilgiye göre, Sırp futbolcu maç başı koşu mesafesiyle takımın en fazla koşan futbolcusu durumunda. Bu alanda Aleksic'i orta saha oyuncusu Murat Yıldırım takip ediyor.

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