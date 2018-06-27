Aleksic, takım içinde güzel bir arkadaşlık ortamı olduğunu belirterek, "İnşallah bu ortama en iyi şekilde ayak uydurmayı başarırım" dedi.

Transferiyle ilgili sürecin geçen sezon başladığını kaydeden Aleksic, “Aslında transferimin ilk süreci geçen sezonun ocak ayında başlamıştı. Tabi bazı şeyler uyuşmadığı için gerçekleşmemişti. Sezon sonunda tekrar benimle kontak sağlandı. Bazı pürüzler giderildi ve anlaşma sağlandı. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Yeni Malatyaspor’a geldikten sonra pozitif bir şekilde açıkçası şaşırdım. Öncelikle Türkiye’yi çok beğendim. Malatya çok güzel bir şehir. Gezme fırsatım olmadı ama beğendiğimi söyleyebilirim” diye konuştu.

“İnşallah bu ortama en iyi şekilde ayak uydurmayı başarırım”

Takım içerisinde iyi bir arkadaşlık ortamı olduğuna vurgu yapan Sırp futbolcu, şunları söyledi:

“Takımımla yeni idmanlara çıktığım için yavaş yavaş tanımaya başlıyorum. Takım içerisinde çok iyi arkadaşlık grubu olduğunu zaten biliyorum. İnşallah ben de en kısa sürede bu ortama en iyi şekilde ayak uydurmayı başarırım. Kariyerimde bugüne kadar Türkiye’den çok futbolcuyla oynadım. Hiç kimsenin şu ana kadar negatif bir düşüncesi yok. Kimle konuştuysam Türkiye için en güzel şeyleri söyledi. Ben de onun için buraya gelirken hiç ikilemde kalmadım. Çok çalışarak takımdaki yerimi garanti altına almak istiyorum. Bunu taraftarımıza kanıtlamak istiyorum. Burada başarı sağlamam gerekiyor. Sonrasında ise diğer hedeflere bakacağız. Türkiye Süper Ligi zaten Avrupa’da çok tanınmış bir lig. İlk 5 olarak gösterilen ligler içerisinde bence Türkiye’nin de olması lazım. Sırbistan kanallarında her hafta Süper Lig maçları canlı gösteriliyor. Dünyanın her yerinde tanınan bir ligde top oynamak gurur verici olacak.”

Adem Büyük: “Bu kamp dönemi biz futbolcular için çok önemli”

Takımın tecrübeli ismi Adem Büyük de yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunarak, lige en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi. Adem, “Yeni dönemin herkese öncelikle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. En önemlisi de hiçbir sakatlık yaşanmadan bu iki kamp dönemini kazasız belasız atlatmak istiyoruz. O niyetle çalışmalarımıza başladık. Geçen sene ligde iyi bir sezon geçirdik. Hem kendi adımıza hem de kulüp adına güzel işlere imza attık. Herkesin katkısı en üst seviyedeydi. Bazı şanssızlıklardan dolayı yüzde 100 performansımızı veremediğimizi de belirtebilirim. Genel tabloya bakıldığında başarılı bir dönem geçirdik. Şimdi bu başarının devamında da Malatya’da yaptığımız ilk antrenmanla yeni sezona başlamış bulunuyoruz. Bu kamp dönemi biz futbolcular için çok önemli. Burada yapacağınız antrenmanlarla bütün bir yılı götürüyorsunuz. Umarım en verimli şekilde değerlendiririz. Sakatlık yaşamadan eksiksiz şekilde umarım yeni sezona başlarız” dedi.

“Kadroda eksiklerimiz var”

Transferde takıma takviye yapılması gerektiğini de belirten Adem, “Bakıldığı zaman kadroda eksiklerimiz var. Transferler ve aramıza katılacak yeni oyuncu arkadaşlarımız olacaktır. Onlara da yardım ederek en kısa sürede uyum sürecini çok çabuk atlatmalarını sağlamak istiyoruz. Çünkü bu durum takıma katkı verebilmesi açısından özellikle yabancı bir futbolcu için çok daha önemli. Geçen yılki hedefimiz gerçekçi olmak gerekirse ligde kalmaktı. Ama açıkça söylemem gerekirse daha fazlasını da başarabilirdik. Bizim yaptığımız bireysel hatalardan ve dış etkenlerden gelen hatalardan dolayı ligi istediğimiz yerde bitiremedik. Bu sene aynı performansı sergilersek, bunu yapabileceğimize de inanıyorum, daha üst sıralarda yer alabiliriz. Çünkü Erol hoca gibi elimizde iyi bir potansiyel var. O takımın başına geldikten sonra neler yapabileceğini hep birlikte çok iyi gördük. Üstelik bunu sezon başı kampını bizimle beraber yapmadan kendi bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda verdi. Şimdi sezon başı kampını onunla birlikte geçirecek olmamız bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Onun bilgisine ve öngörüsüne inanıyoruz. Özellikle ben çok inanıyorum. Çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Yapılacak transferlerden sonra daha net bir şekilde hedef belirleyebiliriz. Ama şu an itibariyle bile kendimizi sezon sonunda orta sıralarda yer alabilecek şekilde görüyorum. Yeni gelecek oyunculardan sonra oynayacağımız maçlar olacak. Ondan sonra da net bir şekilde kesinlikle bir hedef koyacağız” şeklinde konuştu.

“Gelişen olaylar Yeni Malatyaspor’da kalacağım yönünde”

Kendisine gelen teklifler ve tercihinin hangi yönde olacağı yönündeki soruya da cevap veren Adem, şunları söyledi:

“Takımımla şu anda 1 yıl daha kontratım var ve sonuç itibariyle buradayım. Ama bu futbol, yarın öbür gün ne olacağını bilemeyiz. Şu an gelişen olaylar Yeni Malatyaspor’da kalacağım yönünde. Tabii büyük takımlardan transfer teklifi almak benim ve takımım adına güzel bir gelişmedir. Bana gelen direkt teklifler var. Bundan başkanımızın da haberi var. Tek düşüncem ve tek odaklandığım yer şu an burası. Yönetimin kararı doğrultusunda ancak böyle bir transfer gerçekleşebilir. Ancak uygun görüldüğü takdirde gidebilirim. Maliyetimin çok yüksek olduğu yönünde haberler yapılıyor. Öyle bir şey tabii ki yok. Kimse bana böyle bir şeyle gelip gitmemi istediğini de söylemedi.”