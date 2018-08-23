Darbecilere kucak açan Yunanistan’a kınama

Yunanistan Danıştayının 15 Temmuz hain darbe girişiminin faillerinden Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanımasına tepkiler sürerken konuyla ilgili yazılı açıklama yapan ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, Yunanistan’ın skandal bir karara imza attığını ifade etti. Özel, "Yunanistan Danıştayının bu kararı Yunanistan’ın terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu gibi, 1951 tarihli mültecilerin hukuki statüsüne ilişkin Cenevre Sözleşmesinin de ihlali niteliğindedir" ifadelerine yer verdi.

Yunanistan’ın darbeci hainlerin iadesini defalarca reddederek, Türk milletinin vicdanını yaralayan bu tür kararlara zemin hazırladığını kaydeden Özel, "Yunan makamları, uluslararası yükümlülüklerini dahi çiğneyecek kadar hukuk anlayışından yoksun yargı mekanizmalarına sığınarak darbeciler için ülkelerinin güvenli liman olmasına daha fazla müsaade etmemelidir. 15 Temmuz darbe girişiminde ülkemizin bütünlüğüne ve yönetimine kast eden vatan hainlerine destek veren ve başarılı olamayınca hainlere kucak açan, Yunanistan’ın bu yanlışlığa bir son vermesini ve Türkiye’nin bütünlüğüne yönetimine göz diken teröristlerin bir an önce iade edilmesi gerekiyor" dedi.