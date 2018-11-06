Darende Belediye Başkan aday adaylığına ilk başvuru

Mart 2019 yerel seçimleri yaklaşırken partilerin aday adaylığı sürecinin başlamasıyla birlikte siyaset arenası da ısınmaya başladı.

Darende ilçesinde AK Partinin resmi ilk adayı İsa Özkan oldu. AK Parti İlçe Başkanlığında aday adaylığı için başvuru yapan Özkan, “Resmi ilk müracaatı yapıyorum inşallah bundan sonrada arkadaşlar da müracaat edeceklerdir. Rabbim herkesin yolunu bahtını açık etsin. Kim güzel hizmet ederse Rabbim ona nasip etsin memleket için millet için çalışmak gerekir” diye konuştu.