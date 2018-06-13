Darende Belediyesinden Çini sergisi

Belediyeye ait sanat atölyelerinde hazırlanan eserler AVM fuaye alanında Malatyalıların beğenisine sunuldu. 13 Haziran’a kadar açık kalacak sergiye vatandaşlar ilk günden büyük ilgi gösterdi.

Serginin açılışında konuşan Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Darende’yi seramik merkezi yapmayı planladıklarını aktararak, “Genel Başkan Yardımcımızın her zaman olduğu gibi talimatları doğrultusunda Darende Belediyesi olarak bu güzel hizmetleri başlattık. Sizin ince duygularınız ve istekleriniz doğrultusunda seramik çalışmalarını başlattık. Darende’ye seramik istiyoruz. Genel Başkan Yardımcımız önermişti. Bize bunları her zaman söylüyordu. Darende’nin seramiğe işlenmesi lazım diye. Sizin o ince ruhunuzla Sayın Genel Başkan Yardımcım bizlerde sizin söylemleriniz doğrultusunda hareket ettik. Darende’yi nakış nakış seramiğe işliyoruz. İnşallah hep beraber göreceğiz Cumhurbaşkanımız ülkemizi seramiği işledi ruhlarımızı seramiği işledi. Onun için bu güzellikleri hep beraber yaşıyoruz. Biz de bu güzellikleri Darende de başlattık” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, AK Parti Belediyeciliğinin önemine değinerek, “Bu bir AK belediyeciliğin hizmetidir. AK Belediyecilik bu millete hizmetkar olmaktır. Milletin hizmetinde olmalıdır. AK belediyecilik klasik belediyeciliğin görevlerini en güzel şekilde yerine getirirken yol, asfalt, altyapı, su, kanalizasyon bunları en güzel şekilde yerine getirirken geride hiçbir eksiklik bırakmaksızın sosyal, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerini de ön planda tutar. Bugün Darende belediyemiz, Darende’miz de sanat atölyesi çerçevesinde seramik atölyemizin çalışmalarını sergilemiştir. Bizim yaptıklarımız ve yapacaklarımız geleceğin teminatıdır. Bir yandan merkezi hükümet olarak çalışmalar ortaya korken yollarımız, hastanelerimiz, çevre yolumuz bütün bu hizmetleri yaparken diğer taraftan da belediyeler olarak millete hizmet etmekteyiz. 24 Haziran çok önemli bir aşama ben öncelikle iki gün sonra kutlayacağımız Ramazan Bayramını kutluyorum. İnşallah Ramazan Bayramı’mız 24 Haziran’daki bayramımızın habercisi olacaktır. 24 Haziran için Darende ne yapacağını çok iyi bilir. Malatya ne yapacağını çok iyi bilir. Ama inşallah o gün sandıkları patlatacağız” ifadelerini kullandı.

Sergiyi çok beğendiğini ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da, AK Partinin yaptığı hizmetlere değindi. Çalık, "Hükümetlerimizin yapmış olduğu yatırımlarla Türkiye’nin büyümesine vesile oluyoruz. Bizim İktidara gelmemizin de en önemli nedenlerinden olan 1994 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki Belediye Başkanlığına gelmesidir. Orada belediyecilik anlayışını her alanda inşa etmiştir ve bugünün belediyecilik anlayışına da örnek olmuştur. O gün sadece imar işi ve inşa işi değil aynı zamanda sosyal belediyeciliğin en önemli icraatları ile 1994 yılından itibaren Türkiye’ye örnek olmuştur. Bugün Darende Belediye Başkanımızın çok önemli bir işi Darende’de gerçekleştirdiğini görüyoruz. Darende Belediyesi o manevi bölgeye yakışan bir sanat atölyesi kurmuş ve o sanat atölyesinde gelen malzemeleri şekillendirerek bizlere sunmak üzere hazırlıyorlar ve 20 tane aile bundan gelir elde ediyor” diye konuştu.