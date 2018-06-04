Darende Belediyesinden genç sporculara iftar yemeği

Burada bir konuşma yapan Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Ramazan ayının manevi atmosferinin insanlar arasındaki sevgi bağlarının güçlenmesine vesile olduğunu söyledi. Başkan Eser, “Rahmet ayının devam ettiğini bu şekilde görüyoruz. Memleketimizi bereketli güzel günler bekliyor, aydınlık gözükmeye başladı. Ülkemiz daha huzurlu, daha güzel olacak. O güzel günler yakında gelecektir. Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz ise, “Öncelikle Darende Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Eser’e spora ve sporculara verdiği destek için teşekkür ederim. Bizlere kazandırdığı bu güzel tesislerde bir çok gencin hayatının değişeceğine inanıyorum. Gençliğimiz bizim geleceğimiz, başkanım burada hem spora dokunmuş hem de eğitime yaptığı eserlerle gençliğimize çifte fırsat vermiştir” diye konuştu.