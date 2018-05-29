Darende Belediyesinden ilçe protokolüne iftar yemeği

Burada konuşan Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, Ramazan ayının manevi atmosferinin insanların arasındaki sevgi bağlarının güçlenmesine vesile olduğunu belirterek, "Darende’de böylesi tabloların oluşmasına inşallah sürekli vesile olacağız. Gördüm ki sizinle bir çok iş bir çok hizmeti kol kola başaracağız. Bu güzel insanlarla her şey yapılabilir. Aynı toplumda yaşayan insanlar olarak bu tür vesileler ile birbirimizi dinleyip sorunları hakkında bilgi edinip çözüm yollarını da aramalıyız" diye konuştu.

Belediyenin Sosyal Tesislerindeki iftar yemeğine İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince ve kamu kurumu yöneticileri katıldı.