Darende futbola ve yayla şenliklerine hazır

Dernek Başkanı Mehmet Ayhan ve yönetiminin ortak düzenlediği toplantıda şenlikle ilgili basına bilgi verildi. Başkan Ayhan amaçlarının gurbet ve sıla arasında köprü oluşturmak olduğunu belirterek “Bu yıl 7’incisini düzenleyeceğimiz Turgut Özal Futbol Turnuvası ile 8’incisi düzenleyeceğimiz Soğuksu Pilav Şenliklerine tüm Malatyalıları davet ediyoruz. Bizler ağırlıklı olarak İstanbul’ da yaşayan orada dernek şemsiyesi altında toplanan bu toprakların evladıyız. Amacımız gelecek nesillere değerleri ve sılayı unutturmamaktır" dedi.

Dernek yardımcısı İsmail Özdemir ise tüm hazırlıkların tamam olduğunu belirtirken futbol turnuvası komite başkanı Fehmi Gültekin’de Darende’nin futbola doyacağını ifade etti.

24 takımın katıldığı turnuvanın finali Darende stadında oynanacak. 29 Haziran Perşembe günü saat 16.00’da başlayacak final maçından bir gün sonra 1 Temmuz’da ise Günerli Köyünde yoğun katılımlı pilav şenlikleri düzenlenecek. Müzik eğlence programıyla devam edecek şenlikler saat 11.00’de başlayacak.