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01 Ağustos 2018 12:16

Darende Hakiminden veda ziyareti

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine tayini çıkan Darende Hakimi Nimet Balcı yeni görev yerine gitmeden önce Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince’ye veda ziyaretinde bulundu.

Darende Hakiminden veda ziyareti

01 Ağustos 2018 12:16


Darende Adliyesinde 2 yıldır görev yapan ve geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine atanan Darende Hakimi Nimet Balcı Kaymakam Zengince’yi ziyaret ederek veda etti.


Ziyarette açıklamalarda bulunan Kaymakam Zengince, Balcı’ya yeni görevinde başarılar dileyerek, “2 yıldan bu yana Darende Adliyesinde görevinizi yerine getirdiniz. Şimdi ise tayinlerinizin çıkması üzerine ziyarette bulundunuz. Hizmetlerinizden dolayı teşekkürlerimi sunarken tayin olduğunuz görev yerlerinizde başarılar diliyorum” diye konuştu.




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