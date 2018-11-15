Darende Halk Eğitim Merkezi fabrika gibi çalışıyor

Halk Eğitim Merkezinde 35 personel 800 kursiyere eğitim veriyor.

Halk eğitim Merkezi Müdürü Levent Durukan amaçlarının halka hizmet olduğunu ifade ederek halk eğitim merkezlerinin toplumu rehabilite etmenin merkezi olması gerektiğini söyledi. Merkeze yediden yetmişe herkesin geldiğini belirterek hayatı kolaylaştıracak her alanda onlarca kurs açtıklarını vurguladı. Durukan “Kalorifer yakma kursundan tutun da iş güvenliği kurslarına kadar kurslarımız var, ayrıca gençlerimiz okul dışı zamanlarını doğru değerlendirmeleri için bilgisayar, spor, kültür ve sanatla ilgili kurslar var kurslarımız genelde bayanlar ağırlıklı özellikle bayanlarımız biçki dikiş, halı dokuma, ahşap boyama kursları ile evlerinden dışarı gidebilecekleri bir ortam sağlıyoruz. Her sınıfımıza bir çay takımı koyduk ve huzurlu bir ortam sağlıyoruz sosyal faaliyet içine girdiklerinden dolayı yüksek moral kazanıyorlar” şeklinde konuştu.

Durukan Halk Eğitim Merkezi olarak imkanlar ölçüsünde kurs sayısını daha da artırmayı düşündüklerini ifade ederek, “Balaban, Aşağıulupınar, Yukarıulupınar, Ayvalı, Ilıca, Yenipınar Mahallelerimizde kurslarımız var, hem okuma yazmaya yönelik hem giyim üzerinde İlçe müftülüğümüzle istişare yaparak Kuran kursları açtık. Ayrıca geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi düşünerek üniversiteye destek kursu açtık. kursları açtık ve ücretsiz ders veriyoruz. Bu çalışma ile geçen sezon 30 öğrencimiz üniversiteye yerleşti. Haftanın beş günü bütün temel dersleri veriyoruz ayrıca ilçe milli eğitim kanalıyla öğrencilerimizin psikolojik ve başarısızlık sıkıntıları için rehber öğretmenlerle eğitim veriliyor. Dolayısı ile bir gönle girmek bir hayır duası kazanmak vatandaşlarımızın maddi manevi huzurlarına vesile olmak bizleri oldukça mutlu ediyor. Bunun yanında geleceğe yönelik projelerimiz de var 80 kişilik İş Kura bağlı ücrete dayalı kursumuz var bu kursiyerlerimizin 60 tanesi günlük 25 TL halıcılık kursu biraz ağır olduğu için bu kursumuza gelenler günlük 35 TL alıyor. Hem meddi katkı sağlanıyor hem de bu kurslardan sonra bir iş yeri açma veya bir iş yerinde çalışma imkanına sahip oluyorlar. Darende halk eğitim merkezi olarak 800 kursiyerimize kurs vermenin mutluluğu içerisindeyiz” diye konuştu.