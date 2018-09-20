Darende ilçesinde İlköğretim Haftası etkinliği

Cumhuriyet ilkokulunda gerçekleşen etkinlikte öğrenciler tarafından gösteriler düzenlendi. Daha sonra söz alan Darende İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, eğitimin önemine değinerek “Her eğitim aşaması kendi amaçlarına ulaşabilmek için kendinden önceki eğitim aşamasının amacına ulaşmış olması gerekir. Bunun anlamı şudur, ilköğretim amacına ulaşmada başarısız ise, orta öğretim ve yüksek öğretimin de başarısız olması kaçınılmazdır. Bununla beraber ilköğretim, sadece öğrenciyi ortaöğretime hazırlayan bir öğrenim basamağı değildir. Aynı zamanda bireyi yaşama hazırlar. Hayatı sürdürmede neredeyse temel ihtiyaçlarından biri olan okuma ve yazmanın öğretildiği ilk yerdir” şeklinde konuştu. İlköğretimin bireye ait sorumlulukların da ortaya çıktığı bir dönem olduğunu dile getiren İnce, “Ödev yapma, dersin takibini sağlama, not alma gibi özellikler çocuğun birey olduğunu anlamasına ve sorumluluklarının olduğunu fark etmesine yardımcı olur” diye konuştu.

Cumhuriyet ilkokulunda düzenlenen ilköğretim haftası programına Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Belediye Başkan vekili Murat Doğan, siyasi parti temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.