Darende ilçesinde kaçak sigara operasyonu

Malatya’nın Darende ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Nadir Mahallesi girişinde rutin yol aramasına çıkan İlçe Jandarma ekipleri ile ilçedeki güvenlik korucuları, Malatya’dan Kayseri istikametinde gitmekte olan bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Ekipler, otobüste yaptığı aramada bagajların arasında C.Y’ye (30 ) ait olduğu tespit edilen 5 valiz ve 3 çuvala gizlenmiş 4 bin paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirdi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.