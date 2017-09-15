Darende Kaymakamı Zengince ilk toplantısını yaptı

Göreve geldikten sonra ilk toplantısını mahalle muhtarları ile yapan Kaymakam Zengince, ilçenin sorun ve sıkıntılarını ele aldı. METEM toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Kaymakam Zengince, toplumun tün kesimlerine ulaşarak daha etkin, verimli ve hızlı hizmetin sunulmasını hedeflediklerini söyledi.

Muhtarların kendilerine ilettikleri sorunların çözümü konusunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade eden Zengince, “Darende’nin kalkınması ve gelişmesi için ortak akılla her bireye görev ve sorumluluk düşüyor. Darendeliler zeki ve çalışkan insanlardır, yük olmayı değil yük almayı seven insanlardır” diye konuştu.

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser ise artık yerel yönetimlerin daha ulaşılabilir bir durumda olduğunu belirterek “Eskiden idareci ve yöneticilerimize istediğimiz zaman ulaşamıyorduk. Günlerdir sorunlarınızı anlatamadığınız oluyordu. Ama bunlar artık geride kaldı. Şimdi istediğiniz zaman yetkililere ulaşabiliyorsunuz, sorunlarınızı anlatabiliyorsunuz, çözüm yolları arayabiliyorsunuz. Çözülmeyecek sorun yoktur, yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Darende Belediyesi olarak her zaman sizlerin emrindeyiz. Biz sizler için varız biz Darende’ye hizmet için varız” dedi.

Kaymakamlığın organize ettiği ‘Devlet-millet buluşması’na Kaymakam Enver Hakan Zengince, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mehmet Dengir Maden, daire amirleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.