Darende ve Hekimhan'da İlköğretim haftası kutlandı

Hekimhan ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Sakarya Ortaokulu'nda düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra İlköğretim Haftası etkinlikleri Sakarya Ortaokulu'nda hazırlanan programla devam etti.

Programa, Hekimhan Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek, Emniyet müdürü Nahit Güneş, okul müdürleri ve birim amirleri katıldı.

Darende'de ders zili çaldı

İlköğretim Haftasının kutlandığı ilçelerden biri de Darende ilçesi oldu. İlçede okullarda ders zilinin çalması nedeniyle Kaymakam Enver Hakan Zengince ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce Cumhuriyet İlk Okulunu ziyaret etti. Veliler, öğrenciler ve okul idarecileri ile sohbet eden Kaymakam Zengince, sınıfları da tek tek dolaşarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Kaymakam Zengince, bilim ve teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediği bir dönemde gelişmelere ayak uydurabilmenin ancak eğitimle mümkün olduğunu belirterek “Dolayısıyla, her birey doğumdan ölüme kadar eğitimini sürdürmeli, eğitimin son derece önemli olduğu her toplumda yeterince vurgulanmalıdır” diye konuştu.

Darende İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ise Darende'nin eğitim de ciddi mesafeler aldığını belirterek, “İnşallah bu çıtayı bu dönem daha da yükseklere çıkaracağız” ifadelerini kullandı.