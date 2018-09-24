Darende yılda 500 bin ziyaretçiyi ağırlıyor

TÜRSAB Başkan Danışmanı Hulusi Gülseren'i makamında ağırlayan Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Darende'nin yılda yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Danışmanı Hulusi Gülseren, Darende ilçesini ziyareti sırasında Kaymakam Enver Hakan Zengince'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Gülseren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Mehmet Ersoy'un getirilmesi olumlu bulduklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın turizm sektörüne verdiği önemin de açık bir göstergesi oldu. Yeni kabine ile birlikte Türkiye'yi her alanda büyütecek bir vizyon çizilirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tüzel kişiliğinin korunması ve Bakanlığın başına turizm sektörünün içinden gelen hem seyahat acenteciliği hem otelcilik alanında önemli yatırımları bulunan, turizm sektörünün her kademesindeki sorunlara vâkıf bir ismin atanması, gelecek adına turizm sektörünün umut ve beklentilerini artırmıştır” ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin bir turizm ülkesi olduğunu vurgulayan Gülseren, “Güzel ilçemiz Darende de önemli değerleri bünyesinde barındıran bir turizm ilçesidir. Malatya'nın son yıllarda turizmini daha da ileri taşıma gayreti içerisinde olduğunu görüyoruz. Turizm sektörüne yönelik konaklama, restoran ve eğlence mekanı yatırımlarının yanı sıra altyapı yatırımları, Anadolu'nun genelinde artış gösteriyor. İnsanların seyahat etme alışkanlıklarının artması, yeni yerler görme istekleri, iş seyahatlerindeki yükseliş bu yatırımları da zorunlu kılıyor. Tanıtım faaliyetleri çok önemli, dikkat çekmek zorundayız” şeklinde konuştu.

Kaymakam Zengince ise turizm ile ön plana çıkan Darende'nin yılda yaklaşık 500 bin ziyaretçi ağırladığını dile getirerek, “Bu çok ciddi bir sayı. Bu ziyaretçilerin ilçemizde konaklamasını ve daha fazla vakit geçirmelerini sağlayabilirsek ilçemizde turizm önemli bir ekonomik girdi ve gelişim sebebi olabilir. Bu bizim güçlü yanımız. TÜRSAB'ın çalışmalarını önemsiyoruz. Değerlerimizin mutlaka keşfedilmesi ve tanıtılması gerekli” diye konuştu.