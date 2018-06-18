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18 Haziran 2018 15:48

Darende’de 60 yıllık bayramlaşma gezisi geleneği

Malatya’nın Darende ilçesinde 60 yıldır geleneksel olarak yapılan toplu bayramlaşma gezisi bu yıl da yapıldı.

Darende’de 60 yıllık bayramlaşma gezisi geleneği

18 Haziran 2018 15:48


İlçeye bağlı Nadir Mahallesinde yaşayan mahalleliler bayramlarda toplu olarak evleri ziyaret ediyor. Çaldıkları her kapıda ev halkının bayramını kutlayan vatandaşlar büyüklerin ellerini öpmeyi de ihmal etmiyor. Bu geleneğin 60 yıldır sürdürüldüğünü ifade eden mahalle sakinlerinden Ömer Yozgatlı gezilerin mahalleliler arasındaki bağı güçlendirdiğini aktardı.


Mahallenin en yaşlısı Gazi Tunçtan isimli vatandaş da, “Benim yaşım 77, bu mahallemizin süre gelen geleneklerinden biridir. Her bayramda da bu gezilerimizi yaparak birlik ve beraberliğimizin bir simgesi olmuştur bu bayramlaşmalar” şeklinde konuştu.


Mahalle Muhtarı Mehmet Çelik ise, "60 yıldır süre gelen bu gelenekte ilk program mahallemizin en başındaki ev olan Merhum Sıtkı Güneş’in evinde Kur’an-ı Kerim okunarak başlanıyor. İkramdan sonra mahalledeki evler tek tek ziyaret edilerek bayramlaşılıyor. Çocuklarımıza bu geleneği unutamamaları için bol bol sohbet ederek eski günleri yad ediyoruz” diye konuştu.




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