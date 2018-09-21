Darende'de Aşure etkinliği

Hacı Hasan Akyol Çarşısı Meydanında gerçekleştirilen Aşure etkinliğine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda bir konuşma yapan Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Aşurenin birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu dile getirerek, “Bugün barış içerisinde ve kardeşçe yaşıyoruz Ülkemiz ateş çemberindeyken bizler hep bir arada, kardeşçe yaşıyoruz Bu birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece bizim huzurumuzu bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu aşure etkinliğiyle de mutluluğumuzu simgeliyoruz” şeklinde konuştu.

Muharrem Ayının önemine dikkat çeken Başkan Eser, “İnancımıza göre bu ayda birçok önemli olayın meydana geldiği kabul edilerek bugüne kıymet atfedilir. Hz. Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması, Hz. Yakup'un oğlu Hz. Yusuf'a kavuşması, Eyyüb Aleyhisselam'ın hastalıklarının iyileşmesi, Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması, Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesinin bugüne denk geldiğine inanılmaktadır. Muharrem Ayının ülkemizin birliğine, dirliğine ve kardeşliğine güzel vesileler oluşturmasına canı gönülden diliyorum. Türk İslam dünyasına hayırlar getirmesini yaşanan sıkıntı ve acıların son bulmasını temenni ederek kardeşliğimizin ve huzur içinde yaşamımızın daim olmasını diliyorum” dedi.

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince ise konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine değinerek, “Bir olduğumuz sürece hiçbir güç bizim yükselişimizi durduramayacaktı” diye konuştu..

Konuşmaların ardından Kaymakam Zengince ve Başkan Eser, kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure ikramında bulundu.