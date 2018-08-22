Darende’de bayram coşkusu

Darende Belediyesi Parkı’nda yapılan kutlamalara çok sayıda vatandaş katılırken Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, vatandaşların bayramlarını kutladı. Burada bir konuşma yapan Başkan Eser, “Bu anlamlı günde bir araya gelerek, bütün mutlulukları bir arada yaşıyoruz. Bizim parti ayrımımız yok, olayları hep birlikte yeniyoruz, üstesinden geliyoruz ve kaynaşıyoruz. Bizim insanımız ülkesine sahip çıkar, biz cenazemizde beraber ağlıyor, düğünümüzde beraber oynuyoruz, bayramımızı beraber kutluyoruz, mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz. Tüm dünya da bu birlikteliği gördü. Onlar Türkiye’de terör ve sorunların olmasını istediler. Biz hep beraberiz, bunun için Darendelilere ne kadar hizmet etsek azdır, bu birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece Rabbim bizleri muvaffak edecektir” diye konuştu.

Bayramlaşma törenine Başkan Eser’in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Kazancıoğlu, Ahmet Delibaş, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.