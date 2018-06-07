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07 Haziran 2018 13:34

Darende’de birlik iftarı

Darende’nin Yenipınar Mahallesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen birlik iftarı bu yıl da yapıldı.

Darende’de birlik iftarı

07 Haziran 2018 13:34


Yenipınar Muhtarlığı tarafından organize edilen iftar programına katılan Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eseri, mahalle sakinleri ile yakından ilgilendi. Başkan Eser burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Bu birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece birlikte beraber hareket ettiğimiz sürece bu cennet vatana hiç kimse giremez, yaklaşamaz. Biz bu ülkede en güzel şekilde yaşarız. Onun için ne olur bir birinize küsmeyin, darılmayın, gücenmeyin küçük hesaplar yapmayın. Bu güzel akşamda beraber olduğumuz için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.


İftara, Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Şimşek, Mahalle Muhtarı İsmet Doğan ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.




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