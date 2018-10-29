Darende'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Darende'de tören ile kutlandı.

Hacı Hasan Akyol çarşı meydanında saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başlayan tören kaymakam Enver Hakan Zengince'nin konuşması ile devam etti.

Zengince “Gazi Atatürk'ün önderliğinde tüm imkansızlıklara rağmen büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen kurtuluş savaşı tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmış ve bu zafer Cumhuriyet'le taçlandırılarak, tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birisi olarak gerçekleştirilmiştir. Millet egemenliğine dayanan Cumhuriyet idaresi, Türkiye Cumhuriyet'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese fert olma hakkını vermiş ve bunun sorumluluğunu yüklemiştir. İnsanı ön planda tutan bu anlayışla, devletin ve toplumun geleceğinden kendini sorumlu tutma şuuru geliştirilmiş, insanlığın ortak değeri olan medeniyetin gelişimine büyük katkılar sağlamıştır” şeklinde konuştu. Coşku ile kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet bayramı öğrencilerin şiir okuması, halk oyunu gösterileri, ödüllerin verilmesi ve geçit töreni ile sonuçlandı.

29 Ekim Cumhuriyet bayramının 95 yıl dönümü kutlamalarına Kaymakam Enver Hakan Zengince, ilçe Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.