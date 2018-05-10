Darende’de devlet vatandaş buluşmaları

Kaymakam Enver Hakan Zengince ve kurum amirlerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, mahallenin çözüm bekleyen sorunları ve istekleri masaya yatırıldı. Eğitim kurumları, sağlık ocağı, ibadethaneler olmak üzere bölgede incelemelerde bulunan Kaymakam Zengince, vatandaşlarla sohbet edip sorunları dinledi. Kaymakam Zengince yaptığı değerlendirmede, “İlçemizin en kalabalık mahallelerinden olan Ilıca mahallemiz, Malatya´ya 110, Darende´ye 35 km uzaklıkta, gelişmiş bir mahallemizdir. Tarihi açıdan köklü bir geçmişe sahip olan mahallemizin çözüm bekleyen sorunlarını biliyoruz. İnşallah uygun bir zaman dilimi içinde bu sorunlar çözüme kavuşturulacaktır” şeklinde konuştu.

Devletin her daim vatandaşın yanında olduğunun altını çizen Kaymakam Zengince, “İlçemizi daha yaşanır bir kent haline getirmek amacıyla vatandaşların görüş ve önerileri, bizler için büyük önem taşımaktadır. Çalışkan ve üretken yöre halkının tarımsal faaliyetlerini takdir ediyor örnek gösteriyoruz. Kaliteli ürün yetiştiren ve özellikle pekmez yapımında öncü olan mahallemiz, gelişmeyi hak eden bir yöredir. Ziyaret, Asarkalesi, Yumuru, Tohma Suyu, Deliklikaya, Avlağı, Kerpiç evleri turizm yönünde görülmeye değer yerlerdir. Mahallemizde devlet vatandaş işbirliğinde çok güzel çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyorum. Toplantıya iştirak eden çalışkan yöre halkına teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.