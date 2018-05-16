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16 Mayıs 2018 13:57

Darende’de devlet vatandaş buluşmaları

Darende Kaymakamlığı tarafından Aşağıulupınar Mahallesinde "Mahalle Buluşmaları" toplantısı gerçekleştirildi.

Darende’de devlet vatandaş buluşmaları

16 Mayıs 2018 13:57


Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince’nin de katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, mahallenin sorunları görüşüldü. Kaymakam Zengince, burada yaptığı konuşmada, “İlçemizin gelişmiş ve nüfus yoğunluğu olan Aşağıulupınar Mahallemizde incelemelerde bulunduk. D300 karayolunun mahalle merkezinden geçtiği, verimli tarım alanlarının yer aldığı, Anakara, İstanbul ve değişik illerde başarı elde etmiş ticaret ehli esnaflarıyla tanınan Aşağıulupınar Mahallemizde vatandaşlarımızın sıcakkanlılığı ve toplumsal sorunlara ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Mahallemizde okul-cami ve sosyal alanlar hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla yapılmış örnek gösterilen kamusal hizmetlerdir. Bu örnek çalışmaların yapıldığı mahallemizde inşallah devlet-vatandaş birlikteliği ile talep edilen ‘Çok Amaçlı Kültür Merkezi ve Muhtar Evi Projesini’ gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Mahallemiz hizmet yönünden epey şanslı bir mahallemiz. Burada sınırlı şikâyet ve problem dile getirildi. Dile getirilen şikâyetleri ve talepleri not aldık. İnşallah uygun bir zaman dilimi içinde çözüme kavuşturulacaktır. Mahallemizde Devlet vatandaş işbirliğinde çok güzel çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyorum. Toplantıya iştirak eden çalışkan yöre halkına teşekkürlerimizi sunuyorum” ifadelerini kullandı.




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