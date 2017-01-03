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03 Ocak 2017 17:24

Darende’de devlet vatandaş buluşması

Darende’de devlet vatandaş buluşması

03 Ocak 2017 17:24

Darende ilçesinde ilçe Kaymakamı Ali Türk’ün başkanlığında devlet-millet buluşması gerçekleştirildi.
İlçede METEM konferans salonunda gerçekleşen toplantıya İlçe Kaymakamı Ali Türk’ün yanı sıra Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Başkan yardımcısı Savaş Kazancıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Şimşek, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Kaymakam Ali Türk, bu tür toplantılarla toplumun tüm kesimlerine ulaşıp daha etkin, verimli ve hızlı hizmet sunulmasını amaçladıklarını belirterek “Bu toplantılarda vatandaşlarımızın dile getirdiği sorunların çözümü konusunda elimizden geleni en hızlı ve etkin şekilde yerine getireceğiz” dedi.
Her zaman öncelikli konularının eğitim olması gerektiğini vurgulayan Türk, “Çocuklarımızın başarılı olması için okul ve öğretmeni ile istişare halinde olmalıyız. Bizim en önemli işimiz İnsan yetiştirmektir. Eğitimi düzeltmeden hiçbir şeyi düzeltemeyiz. İlçemizin kalkınması ve gelişmesi için ortak akılla her bireye görev ve sorumluluk düşüyor. Darendeliler zeki ve çalışkan insanlardır, yük olmayı değil yük almayı seven İnsanlardır” diye konuştu.
Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser ise yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları vererek “Bildiğiniz gibi 2016 yılı hüzünlü, sıkıntılı, terör ve darbenin yaşandığı bir yıl oldu ama çok şükür ediyoruz ki hainler emellerine ulaşamadı. Sıkıntılarımız olabilir, ama bir Suriye gibi değiliz, bir Irak gibi değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İnşallah bunları da atlatacağız. Yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde olalım” şeklinde konuştu.
Darende belediyesi olarak her zaman halkın emrinde olduklarını kaydeden Eser, sorunların çözümü noktasında vatandaşlarla birlik olmaları gerektiğini söyledi.



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