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10 Haziran 2018 17:57

Darende’de ekmeğe Ramazan indirimi

Darende Belediyesine ait tesislerde üretilen ve 1 TL’den satılan ekmeğin ücreti, Ramazan ayında 75 kuruşa indirildi.

Darende’de ekmeğe Ramazan indirimi

10 Haziran 2018 17:57


Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Ramazan ayında ekmeğe yüzde 25 oranında indirim yaptıklarını belirterek, amacın ise her daim vatandaşın yanında olacağını ifade etti. Eser, "Vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru ve mutluluğu için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Ekmek gıda maddelerinin temel taşıdır. Biz istedik ki vatandaşlarımız ekmeğin en güzelini yesin vatandaşlarımız bu nimetten en güzel şekilde faydalansın. Şu anda yedi çeşit ekmek çıkarıyoruz , vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda Ramazan pidesi çıkarıyoruz. Her şey vatandaşımızın sağlığı için. Biz Darendeliyiz hesabımızı çok iyi yaparız. Bu doğrultuda çevre il ve ilçelerde 1 TL olan ekmeği biz 75 Kuruşa indirdik. Darendeliler aynı gramajdaki ekmeği daha ucuz alıyor" diye konuştu.




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