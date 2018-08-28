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28 Ağustos 2018 15:55

Darende’de festival hazırlıkları sürüyor

Bu yıl 65’incisi gerçekleştirilecek Darende Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali için geri sayım başladı.

Darende’de festival hazırlıkları sürüyor

28 Ağustos 2018 15:55


1 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali öncesinde festival komitesi Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser başkanlığında toplanarak hazırlıkları gözden geçirdi. Başkan Eser, Cumartesi günü yapılacak festivalde hazırlıkların tam olduğunu ifade ederek amaçlarının Darende’ye yakışır bir festival gerçekleştirmek olduğunu söyledi. Bu yıl 65’incisi düzenlenecek olan Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali’nin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi adına her kesimin görüşlerini önemsediklerini belirten Eser, her yıl geleneksel olarak düzenlenen festivale bu yılda katılımın yüksek olacağını söyledi.


Darende’ye yakışır şekilde ev sahipliği ile festivalde misafirleri ağırlayacaklarını söyleyen Eser, Tüm Malatyalıları hafta sonu ilçelerine davet etti.




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