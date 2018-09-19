Darende'de Gaziler Günü kutlandı

Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan etkinliklerde daha sonra Uzman Jandarma Sercan Çelik tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Çelik, konuşmasında “Ecdadımız ölürsem şehit kalırsam gaziyim düsturuyla savaşmış canını ortaya koymuş en büyük miraslardan birisi olarak bize bu yüce ünvanları bırakmıştır. Yüz yıl önce Ülkemizi işgal etme teşebbüsünde bulunan küresel emperyalist güçler bugünde terör örgütlerini kullanarak hayallerini tekrar canlandırma gayreti içerisinde oldukları görülmektedir. Bilinmelidir ki, ülkemize yönelik hain ve ihanet karşısında Türk milleti ve onun şanlı ve muzaffer ordusu daha güçlü ve daha kararlıdır. Topraklarımızın bir daha istila edilmesine, bölünmesine göz dikilmesine biz ve bizden sonraki nesiller müsaade etmeyecektir” diye konuştu.

Hükümet Konağı önünde yapılan törenden sonra, Hasan Gazi Şehitliği ziyaret edildi. 19 Eylül Gaziler günü törenine Kaymakam Enver Hakan Zengince, Belediye Başkan Vekili Murat Doğan, Başkan Yardımcısı Savaş Kazancıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Kuru, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.