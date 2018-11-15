Darende'de genç çiftçilere destekler sürüyor

Darende'de genç çiftçi projesi kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 4 çiftçiye 134 koyun teslim edildi.

İlçe tarım ve hayvancılık müdürü Fatih Kurt, genç çiftçi projesi kapsamında 2018 yılı içerisinde 9 kişiye büyükbaş hayvan,4 kişiye arıcılık,1 kişiye yem bitkisi ekimi 4 kişiye de 34 toplamda ise 134 küçük baş hayvan teslim edildiğini söyledi.

Kurt, uygulamaya konulan genç çiftçi projesinin vatandaşların gelir düzeyini yükselteceğini ve bölgede hayvancılığın gelişmesine katkı sunacağını ifade ederek “İnşallah bu destekler devam eder ve birçok vatandaşımız bu projelerden faydalanır genç çiftçilerimizin sayısı artar” diye konuştu.