Darende'de gençlerden spora yoğun ilgi

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Durukan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 50'ye yakın öğrencinin kurslara katıldığını ifade ederek amaçlarının Darende'de sporla uğraşan bir gençlik yetiştirmek olduğunu söyledi. Durukan, “Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak her alanda spor olsun yabancı dil olsun müzik olsun ve ders kursları olarak çalışmalarımız devam edecek. Çocuklarımızı sokaklara mahkum etmeyeceğiz, spor olarak futbol ve güreş olmak üzere iki alanda kurs açtık. Öğrencilerimizi hangi dala ilgisi var ise oraya yönlendiriyoruz. 50'ye yakın öğrencimiz çalışmalarına başladı. İnşallah bu sayıyı daha da artıracağız. Çalışmalarımız hocalarımız nezaretinde futbol sahası ve kapalı spor salonunda devam ediyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak halkımıza faydalı olacak kursları açmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ise, “Gençlerimizin ders saatleri dışında spor yapmaları sağlandı.

Açılan kursa orta öğretim öğrencileri geliyor inşallah bu sayıyı artıracağız. Amacımız Darende'de sporcu bir gençliğin yetişmesi ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi spora yönlendirmektir” diye konuştu.