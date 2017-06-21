Darende’de hazırlanan Hadis’i Şerif klibi büyük beğeni topladı

Darende Nadir İlkokulunda öğretmenlik yapan Mehmet Koda, Ramazan ayı dolayısıyla “Ümmetinin Dilinden Hadis’i Şerifler” adlı bir klip çekti.

Çekimleri bir ay süren ve 7’den 7’e birçok vatandaşın yer aldığı klipte, vatandaşlar Hz. Peygamberin hadislerini bir bir okudular.

Yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada hızla yayılan ve büyük beğeni toplayan klibin hazırlayıcısı Mehmet Koda, amaçlarının Ramazan ayının değerini anlatmak olduğunu ifade ederek, bir yandan da kainatın Efendisi Hz. Peygambere olan sevgilerini göstermek istediklerini söyledi.

Mehmet Koda daha önce de Hz. Peygamberin güzel ahlakını anlatmak için, "Ümmetin Dilinden Peygamberimizin Ahlakı" adlı bir klip çekmişti.