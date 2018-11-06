Darende'de Kadına Şiddetle Mücadele Eylem Planı çerçevesinde bilgilendirme semineri verildi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Toplantı salonunda gerçekleştirilen seminerde konuşan Sosyal Çalışma Uzmanı Nuray Yavuz, “Maalesef günümüzde her geçen gün kronik bir sorun haline gelen “Kadına Şiddetin” önlenmesi konusunda devlet olarak her türlü önlem alınmakla birlikte bu sorunun aşılmasında toplum bireyleri olarak bizlere de önemli ölçüde görevler düşmektedir. Şiddete maruz kalan kadınların veya içinde bulunduğumuz çevrede kadına şiddet ile ilgili bir duyum aldığımızda veya bizzat tanık olduğumuzda ‘Alo 183' hattı kullanılmalı. Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele konularında şiddete maruz kalan kadınlarımızın bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacıyla, toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümünü sağlamak gerekiyor. Ayrıca koruyucu ve önleyici hizmet sunumun geliştirilmesi ve şiddete maruz kalan kadınların güçlenmesi ile etkin bir işbirliği çalışması yapılması gerekiyor” diye konuştu.

Seminere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Hulusi Balaban, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Alaattin Ateş, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Kadınlar Derneği Başkanı Nuray Ateş ve yönetim kurulu üyeleri ve muhtarlar katıldı.