Darende’de karla mücadele

Darende ilçesini etkisi altına alan kar yağışı sonrası belediye ekipleri özellikle yolların açılması konusunda etkin bir mücadele başlattı.

Dün gece başlayan kar yağışı ile birlikte Darende ilçesi beyaza büründü. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar hayatı olumsuz etkilerken ilçe merkezinde de kapanan yollar belediye ekiplerince açıldı. Darende Belediyesi ekipleri sabah erken saatlerde ilçe merkezindeki yolları temizlerken çevreyolu, mahalle yolları ve sokaklar tuzlandı.

Karla kaplanan kaldırımlar belediye ekiplerince temizlenirken Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser’de karla mücadele çalışmasını yakından takip ediyor.