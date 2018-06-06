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06 Haziran 2018 14:46

Darende’de kayısıyı dolu vurdu

Geçtiğimiz hafta Darende’de etkili olan dolu yağışı kayısıya ciddi oranda zarar verdi.

Darende’de kayısıyı dolu vurdu

06 Haziran 2018 14:46


Konuyla ilgili konuşan Darende Ziraat Odası Başkanı Vedat Ali Kaya, yoğun yağış sonucu kayısıda bir takım hastalıklar ve lekelerin ortaya çıktığını ağaçlardaki kayısıların bir kısmının dolu sonrası yerlere döküldüğünü söyledi. "Özellikle Balaban, Yenice ve Tohma bölgelerinde hasarsız kayısı kalmadı” diyen Kaya, çiftçilerin mağdur olduğunu ifade ederek yardım talebinde bulundu. Kaya, "Çiftçilerimiz TARSİM’e sigorta yaptırdı ama o da işe yaramıyor. Eksperler geliyor ve kayısıda yağış, don, dolu sonrası oluşan hasara ‘Fizyolojik sebepler’ diye rapor tutuyorlar. Dolayısıyla üreticilerimiz zararını karşılayamıyor. TARSİM, üreticiyi destekleme politikalarından uzak bir kuruluş TARSİM eksperleri, dolu hasarı apaçık ortada iken, fizyolojik sebepler diye rapor tutmaya devam ederse, önümüzdeki birkaç seneye çiftçi için önemini yitirecek” diye konuştu.




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