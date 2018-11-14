Darende'de öğrencilere kırtasiye yardımı

Darende'de faaliyet gösteren Zeynep Sultan Özel Rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrencilere Tuzla Rumelileri derneği tarafından kırtasiye desteğinde bulunuldu. Tuzla Rumalileri Derneği Başkanı Hale İş, "Darende'de faaliyet gösteren Rehabilitasyon merkezi idarecilerine bir arkadaşım tarafından ulaştım ve öğrencilerin ne gibi ihtiyaçları olduğunu sordum ve defter, kalem, kuru boya, hikaye kitapları ve resim defteri gönderdim” diye konuştu.

Rehabilitasyon Merkezi idarecileri de yapılan yardımdan dolayı denek Başkanına teşekkür etti.