Darende’de Sağlık Merkezinin temeli törenle atıldı

İlçenin Heyiketeği Mahallesinde 3 bin metrekarelik alana inşa edilecek yeni tesiste 3 sağlık kurumu aynı binada hizmet verecek.

Törende bir konuşma yapan Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser ilçenin sağlık merkezi olacağını söyledi. Eser, Darende’ye bir fizik tedavi hastanesini de kazandıracaklarını söyledi. Eser, “İlçemizi kültür merkezine de kavuşturacağız. Bir çok ilçede olmayan doğal gazla Darendeliler tanışacak Darendeliler hizmetin en güzeline layıklar. Darendeliler her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında oldular. Her zaman Devletinin ve Bayrağının yanında oldular” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Darende’ye her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Tüfenkci “Her zaman söylüyoruz Darende her türlü hizmete layıktır. Darende güzel insanların diyarı, gül şehridir” dedi.

Duaların okunması ve kurban kesimi ile sağlık merkezinin temeli atıldı. Temel atma törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, ilçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ilçe Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Şimşek, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.