Diğer
Kategoriler
07 Ocak 2017 15:38

Darende’de tarım masaya yatırıldı

Darende’de tarım masaya yatırıldı

07 Ocak 2017 15:38

Darende ilçesinde gerçekleştirilen toplantı ile tarım ve hayvancılık masaya yatırdı.
Toplantıya Darende Kaymakamı Ali Türk, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Zülküf Yıldırımoğlu, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Kurt, Ziraat Odası Başkanı Vedat Ali Kaya, ilgili kuruluşların yetkilileri ile personeller katıldı. Toplantıda konuşan İl Müdür Vekili Zülküf Yıldırımoğlu, Darende’de tarımının geleceğini belirlemek ve hayvancılığının geliştirilmesi adına bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacaklarını söyledi. Bir eylem planı çıkararak tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için çalışacaklarını kaydeden Yıldırımoğlu, “Darende tarım ve hayvancılık için uygun olmasına karşın, sonuçlar istediğimiz gibi değil. Çiftçilerimizin ve hayvan üreticilerimizin daha iyi kazanabilmeleri için bazı önlemler alınması gerekiyor. Bunların başında tarımla ilgili alternatif ürün çeşitliliğinin artırılması ve ekilen üründen birim alandan daha fazla verim alınabilmesi, yem bitkisi ekim alanlarının geliştirilmesi gerekiyor” dedi. Darende Kaymakamı Ali Türk ve Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser de, çiftçilerin ve Darende tarımının geliştirilmesine yönelik hazırlanacak her türlü çalışmaya destek olacaklarını söyledi.
Toplantıya, Darende Kaymakamı Ali Türk, Belediye Başkanı Süleyman Eser, Ziraat Odası Başkanı Vedat Ali Kaya, Gökpınar Sulama Birliği Başkanı Mustafa Telli ve görevliler katıldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
5
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Pazar
    Yoğun Kar Yağışı
    5°C
  • Pazartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    0°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    0°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç