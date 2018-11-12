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Darende'de yerel seçime doğru

Malatya’nın Darende ilçesinde Soner Fırat, Milliyetçi Hareket Partisi’nden belediye başkanlığı için aday adaylık başvurusunda bulundu.

Malatya'nın Darende ilçesinde Soner Fırat, Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkanlığı için aday adaylık başvurusunda bulundu.


Darende MHP İlçe Başkanlığında, aday adaylığı başvuru dosyasını sunan Fırat, burada yaptığı açıklamada MHP'nin ülkenin bekası için her zaman elin taşın altına koyduğunu dile getirerek, “Bizler de 3 hilalin gölgesi altında bu hizmet yoluna çıkmış bulunuyoruz. Yüreğimiz hem ilçemiz hem de vatan içindir. Hayali hiçbir proje ile uğraşmadan ihtiyaç duyulan yatırımları ilçemize kazandırma adına bu göreve talip olduk” şeklinde konuştu.


Kırgınlık ve iftiralarla uğraşmadan sadece fikirleri ve projeleri paylaşacaklarını kaydeden Fırat, “Memleketimizi geleceğe hazırlarken çalışkanlık, dik durma, hesap verilebilir, şeffaflıkta sizlere hizmet sunacağımıza söz veriyorum. Bizlere duyulan güvenin hakkını vereceğiz, aldığımız sorumluğun vebalini de çok iyi biliyoruz.” diye konuştu.

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