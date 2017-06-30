Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 17:51

Darende’de yerli domates tezgahlardaki yerini aldı

Darende’de seralarda yetişen sezonun ilk yerli domatesi tezgahlardaki yerini aldı.

Darende’de yerli domates tezgahlardaki yerini aldı

30 Haziran 2017 17:51


İlçede sera yetiştiriciliği yapan Duran Tekin isimli çiftçi, Darende’de her türlü sera yetiştiriciliğine uygun arazinin olduğunu söyleyerek, “Bunun yanında su da var, sadece emek gerekiyor. Ben evimin yanına kurduğum seralarda damlama sulama sistemi ile bin kök salatalık dikimi yaptım ve ilk ürünü aldım. Bunun yanında bin 800 kök de domates dikimi yapmıştım. İlk domateslerimi de topladım. İnşallah satışlarda emeğimizin karşılığını alırız. Ben bu işte hemşehrilerime organik sebze yedirdiğim ve aile bütçeme katkı sağladığım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.


Darendelilerin sebzede dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için seralara önem ve destek vermeleri gerektiğini de söyleyen Tekin, seracılığın çok basit ve faydalı olduğunu vurguladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    Sıcak
    42°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:51
  • Güneş :04:59
  • Öğle :12:41
  • İkindi :16:36
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :21:53
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!