Darende’de yurt güvenliği toplantısı yapıldı

Darende’de hizmet veren ortaöğretim ve lise yurtları ile Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu yurtlarında barınan ve ilçede öğrenim gören öğrencilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi, başta güvenlik olmak üzere her türlü olumsuz etkiden uzak tutulması konusu Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince başkanlığında gerçekleşen toplantıda ele alındı. Kaymakamlık Makamında, Kaymakam Enver Hakan Zengince’nin başkanlığında yapılan toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, İnönü Üniversitesi Bekir Ilıcak Meslek Yüksek Okulu Yetkilileri, Darende Müftülüğü Yatılı Kuran Kursu Yetkilileri, yurt müdürleri ile ilgili okul ve kurum müdürleri katıldı. İlçede eğitimleri devam eden orta-lise-üniversitelerde ve yatılı kuran kurslarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin öğrenimlerini huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlamalarını sağlamak amacıyla yapılan toplantıda alınacak güvenlik tedbirleri ve kurumlar arası işbirliği konuları görüşüldü. Toplantıda bir değerlendirmede bulunan Kaymakam Zengince, "İlçemizde eğitim gören bütün öğrencilerimiz bizlere birer emanettir. Onların huzur ve güven içerisinde eğitimlerini tamamlayarak hayata atılmaları en büyük temennimiz. Kurumlarımız inanıyorum ki bu konuda her türlü imkan ve işbirliğini sağlayacaklardır” ifadelerini kullandı.

Toplantı alınan kararların takibi ve periyodik olarak gözden geçirilmesi dileğiyle sona erdi.