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22 Mayıs 2018 11:28

Darende’deki camilerde Ramazan temizliği

Darende Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla ilçede bulunan camilerin temizliği ve bakımları yapıldı.

Darende’deki camilerde Ramazan temizliği

22 Mayıs 2018 11:28


Darende Belediyesi tarafından oluşturulan ekip ile camilerin iç temizlikleri, halı temizlikleri, dış abdesthane, lavabo ve bahçe gibi tüm temizlikleri detaylı bir şekilde yapıldı. Konuyla ilgili konuşan Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser “Camilerimiz bizler için çok önemli, ibadetlerimizi yaptığımız mekanlar. üç yıl önce başladığımız bu uygulama halen devam etmektedir. Ramazan ayına özel ilçemizdeki tüm camilerin temizliği belediyemizce yapılarak vatandaşlarımızın Ramazan ayı boyunca temiz bir ortam içerisinde ibadetlerini yapmalarını sağlamaktır. Temizlik İmandan gelir düsturu ile ibadethanelerimizi temiz tutmayı ve ibadetlerimizi huşu içerisinde yapmayı diliyorum” şeklinde konuştu.


Uygulamadan son derece memnun olduklarını ifade eden cami cemaati ise belediyeye teşekkür etti.




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