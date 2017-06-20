Darendeli esnaflar iftarda bir araya geldi

İftardan önce konuşan Oda Başkanı Salih Soylu, Ramazan ayının önemine dikkat çekerek, insanlar arasında sevgi ve saygının artmasını temenni etti.

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser ise, iftarı organize edenlere teşekkür ederek, belediye faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Göreve geldikleri ilk günden beri Darendelilere hizmet etmeye çalıştıklarını kaydeden Eser, Darende de fizik tedavi hastanesinin temelini atacaklarını söyledi.

Önümüzdeki dönemde Darende’ye doğalgazı getireceklerinin müjdesini de veren Belediye Başkanı Eser, 500 ve 300 kişilik 2 öğrenci yurdunu da Darende’ye kazandıracaklarını belirtti.

İftar programına Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, siyasi parti başkanları, oda başkanları ve yüzlerce esnaf katıldı.