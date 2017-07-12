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12 Temmuz 2017 16:56

Darendeli güreşçiler başarıya doymuyor

Darende Kaymakamı Tolga Özdemir, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Uluslararası Türkiye Şampiyonasında takım halinde Türkiye üçüncüsü olan güreşçileri kabul etti.

Darendeli güreşçiler başarıya doymuyor

12 Temmuz 2017 16:56


Son yıllarda yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Darende Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü Güreş takımı başarıdan başarıya koşuyor. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Uluslararası Türkiye Şampiyonasında Darendeli güreşçiler 75 Kilogramda Mirza Karcı 1’nci olurken, Nurettin Karakaya ise 2’nci oldu. 65 Kilogramda ise Resul Çekik ikinci olurken, Malatya Yeşilyurt Kiraz Festivalinde ise 85 kilogramda Cuma Mercimek 2’ci oldu. Turnuvada 96 kilogramda Mithat Böke 1’nci olurken, 46 kilogramda ise Batuhan Gökçe’de 2’nci oldu.


Başarılı güreşçileri makamında kabul eden Darende Kaymakamı Tolga Özdemir, “İnşallah bu başarınız okul hayatınızda da devam eder. Üniversiteli güreşçiler olarak memleketlerinizi temsil edersiniz. Darende’nin son yıllarda güreşte yaptığı atılımların da bilincindeyiz. İnşallah Milli takımda bir Darendeli güreşçi görürüz. Bu başarıda emekleri olan Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğündeki hocalarımızı emeklerinden dolayı kutluyorum” diye konuştu.




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