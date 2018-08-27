Darendeli şehitler anıldı

Darende ilçesine bağlı Günpınar Mahallesinde bulunan 470 Şehitler Anıtı’nda gerçekleştirilen anma programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Anıtı yaptıran hayırsever iş adamı Hasan Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, genç nesillere vatan sevgisinin en iyi şekilde anlatılması gerektiğini dile getirerek “Bu topraklarda çok sayıda isimsiz kahraman yatıyor. Bu vatanı bize emanet eden tüm şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz” ifadelerine yer verdi. Birlik ve beraberliğin her zamankinden daha fazla güçlü tutulması gerektiğini belirten Yıldırım, “Beyaz ve kırmızının en güzel olduğu Türk Bayrağı’nı Allah göklerden hiçbir zaman indirmesin. Allah, devletimize ve milletimize böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın. Bizler bu anlamlı olayları ve Atalarımızın vatan için verdikleri kahramanlık mücadelelerini yeni nesillere iyi anlatmalıyız. Atalarımızın bizlere kutsal emaneti olan vatan topraklarına sahip çıkmalıyız” diye konuştu.

Bu yıl 11’ncisi düzenlenen 470 seferberlik şehitleri anma törenine Darende Belediye Başkan Yardımcısı Murat Doğan, Çukurova Üniversitesi eski Rektörü Yalçın Kekeç, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.